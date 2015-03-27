Пилот A320, которого подозревают в намеренном уничтожении лайнера, лечился у психиатра - СМИ

Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на Finanznachrichten.de.

Шесть лет назад немец обращался к врачам за помощью из-за сильной депрессии. Из-за этого Любиц был вынужден сделать перерыв в учебе на пилота в Бремене. В его личном деле, а также в лицензии пилота стоит отметка о том, что пилоту необходимо постоянно проходить медицинское обследование.

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Ранее сообщалось, что из-за катастрофы А320 в французских Альпах управление гражданской авиации Германии вводит "правило двух человек", когда в кабине должны находиться не менее двух членов экипажа.

Предыдущая инструкция разрешала находиться в кабине одному из двух пилотов, но только в течение минимально необходимого времени. Именно этим воспользовался во вторник 28-летний второй пилот А320 Андреас Любиц, который, по версии следствия, заблокировал дверь в кабину и намеренно уничтожил самолет.