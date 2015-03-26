Британские СМИ опубликовали фото пилота, который мог намеренно уничтожить аэробус A320

Британская газета Independent опубликовала фото второго пилота самолета Airbus A-320, который разбился на юге Франции.

Прокурор Франции Брис Робен считает, что именно второй пилот, 28-летний Андреас Лубитц, который на момент аварии находился в кабине самолета, "намеревался уничтожить"авиалайнер, на борту которого находилось 150 человек.

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По данным западным СМИ, Андреас Лубитц с детства мечтал стать пилотом. Друзья описали его как "довольно тихого", но доброжелательного человека. Также они рассказали, что признаков депрессии в последнее время у него не замечали.

Следует отметить, в авиакомпании Germanwings просят СМИ не называть имя Лубитца.

Как сообщалось ранее, немецкие эксперты подтверждают данные французской прокуратуры о причастности второго пилота к катастрофе A320.

В свою очередь, глава авиакомпании Lufthansa Карстен Шпор заявил, что шокирован заявлением французского прокурора о том, что второй пилот Андреас Лубитц намеренно разбил самолет.

Шпор подчеркнул, что авиакомпания очень серьезно подходит к отбору кадров и у них не было никаких оснований считать, что Андреас Лубитц способен на такой шаг.