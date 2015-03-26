Эксперты из Германии подтвердили, что второй пилот мог намеренно уничтожить лайнер A320

Об этом заявил министр транспорта ФРГ Александер Добриндт, передает ТАСС.

"Германские эксперты подтверждают, что капитан покинул кабину и не смог вернуться назад. По данным, которые есть сейчас, мы исходим из того, что ему помешали в этом. Оценки французской прокуратуры, по данным наших экспертов, верные", - сказал он.

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Ранее прокуратура Франции заявила, что второй пилот разбившегося в Альпах A320 авиакомпании Germanwings хотел уничтожить самолет: записи бортового самописца показывают, что он контролировал снижение до момента, когда лайнер врезался в гору.

Один из двух пилотов перед аварией оказался за пределами кабины и не смог вернуться обратно. Согласно данным, полученным из "черного ящика", пилот отчаянно пытался вернуться к штурвалу, однако дверь была заблокирована.