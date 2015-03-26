Авиалайнер Germanwings мог быть сознательно уничтожен вторым пилотом - прокуратура

Об этом сообщил прокурор Марселя Брис Робэн, передает Русская служба Би-би-си.

По словам Робэна, один из двух пилотов потерпевшего крушение во вторник самолета Germanwings перед аварией оказался за пределами кабины и не смог вернуться обратно.

Согласно данным, полученным из "черного ящика", пилот отчаянно пытался вернуться к штурвалу, однако дверь была заблокирована.

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"Пилот сначала спокойно стучит в дверь кабины пилотов и не получает никакого ответа", - цитирует одного из следователей издание New York Times.

"И тогда он начинает бить в дверь - и никакого ответа. Никто не отвечает. Дальше слышно, что он пытается выбить дверь".

Кроме того, на бортовых самописцах сохранился сигнал тревоги, предупреждающий о близости к земле, который сработал перед крушением, передает Франс пресс.

Второй черный ящик самолета до сих пор не обнаружили.

Airbus A320 бюджетной авиакомпании Germanwings во вторник днем разбился в труднодоступном районе Альп. Власти Франции заявили, что жертвами аварии Airbus стали все без исключения 150 человек, которые находились на борту. Президент Франции Франсуа Олланд сообщил, что среди пассажиров были граждане Германии, Испании и Турции.

Ранее СМИ также сообщали, что спасатели нашли тело первой жертвы авиакатастрофы самолета Airbus A-320, который разбился во французских Альпах.