Глава Lufthansa заявил, что второй пилот лайнера A320 был полностью готов к полетам

Второй пилот самолета А320, потерпевшего крушение на юге Франции, прошел обучение, успешно справился со всеми испытаниями и был полностью готов к полетам.

Об этом заявил глава правления авиакомпании Lufthansa Карстен Шпор, передает Русская служба Би-Би-Си.

По словам главы Lufthansa, он шокирован заявлением французского прокурора о том, что второй пилот Андреас Лубитц намеренно разбил самолет.

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Карстен Шпор заявил, что авиакомпания очень серьезно подходит к отбору кадров и у них не было никаких оснований полагать, что Андреас Лубитц способен на такой шаг.

Однако, со слов Шпора, пилоты во время ежегодного медосмотра не проходят никаких психологических тестов.