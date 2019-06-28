Трамп призвал Путина не вмешиваться в американские президентские выборы 2020 года

Трамп и Путин проводят встречу на полях саммита "Большой двадцатки" в Осаке (Япония).

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп призвал президента Российской Федерации Владимира Путина не вмешиваться в американские президентские выборы, которые состоятся в 2020 году.

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Об этом американский лидер сообщил в начале встречи с российским президентом на полях саммита "Большой двадцатки" в Осаке (Япония).

В частности, журналисты спросили Трампа, скажет ли он российскому президенту, чтобы Россия не вмешивалась в избирательную кампанию 2020 года.

"Да, конечно, я скажу", - отметил Трамп.

"Не вмешивайтесь в выборы, президент. Не вмешивайтесь в выборы", - сказал Трамп.

Как сообщал УНИАН, в апреле 2019 года официальное следствие специального прокурора Департамента юстиции США Роберта Мюллера установило, что Россия вмешивалась в президентские выборы в этой стране в 2016 году, но члены избирательного штаба Трампа не вступали в сговор с российским правительством. При этом следствие не подтвердило, что члены предвыборного штаба Трампа могли координировать действия с правительством РФ с целью вмешательства России в американские выборы.