По трое граждан Британии и Казахстана были на борту разбившегося А320

Об этом сообщил глава британского министерства иностранных дел Филип Хэммонд, передает Би-би-си. "В настоящее время мы считаем, что трое британских граждан стали жертвами трагедии, но не можем исключить, что там были и другие британцы", - сказал министр.

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Кроме этого, Казахстан подтвердил, что на борту самолета находились трое его граждан - члены одной семьи.

"Выражаем глубокие соболезнования семьям и близким погибших", - говорится в сообщении пресс-службы министерства иностранных дел страны.

Между тем, по данным властей Германии, на борту самолета, вероятно, находилась еще одна жительница Казахстана. В настоящее время эта информация уточняется.

Напомним, на борту пассажирского самолета авиакомпании Germanwings, летевшего из Барселоны в Дюссельдорф, находились 150 человек. 45 жертв трагедии были гражданами Испании, по меньшей мере 67 - гражданами Германии. На борту самолета также находились граждане Австралии, Турции, Дании, Нидерландов и Бельгии.