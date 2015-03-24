Песков рассказал об отводе «Искандеров» из Калининградской области

Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов, пишет РБК.

«Сегодня министр обороны сказал, что все части и соединения вернулись в места своей постоянной дислокации», — сказал Песков.

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Комплексы «Искадер», истребители и бомбардировщики были переброшены в Калининградскую область в ходе учений по проверке боеготовности Северного флота, подразделений Западного военного округа и частей ВДВ, которая была объявлена 16 марта.

Премьер-министр Польши Ева Копач заявила, что таким образом Путин хочет повлиять на результаты решения Европейского совета 19-20 марта относительно санкций против России.