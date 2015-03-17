Путин "Искандерами" пытается повлиять на решение Евросовета - премьер Польши
Россия увеличила свою военную активность у границ Евросоюза, чтобы увеличить давление на лидеров ЕС перед саммитом 19-20 марта, на котором будет подниматься вопрос санкций против РФ.
Об этом заявила премьер-министр Польши Ева Копач, пишет Украинская правда со ссылкой на Agence France Presse.
"Россия делает такие жесты накануне очередного саммита ЕС 19-20 марта, чтобы получить рычаг влияния на решения Европейского совета относительно санкций", - сказала она.
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"Мы фиксируем повышенную активность в Балтийском море и в воздушном пространстве над ним, однако причин бить тревогу пока нет", - добавила Копач.
Как известно, ранее сообщалось, что российские оперативно-тактические комплексы "Искандер" перебазируются в Калининградскую область в рамках внезапной проверки боеготовности, начавшейся 16 марта по приказу Владимира Путина.