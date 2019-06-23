На повторных выборах мэра Стамбула снова победил кандидат от оппозиции

Экрем Имамоглу расценил свою победу как "новое начало" для Турции.

Оппозиционный кандидат лидирует на повторных выборах мэра Стамбула, которые прошли в воскресенье, 23 июня.

После подсчета около 99 процентов бюллетеней представитель Народно-республиканской партии (НРП) Экрем Имамоглу набирает 54 процента голосов избирателей, передает dw.com.

При этом ближайший из трех соперников, претендент от правящей Партии справедливости и развития (ПСР) и бывший премьер-министр Бинали Йылдырым, получает немногим более 45 процентов.

Имамоглу расценил свою победу как "новое начало" для Турции. Он заявил, что готов представить президенту Реджепу Тайипу Эрдогану "дорожную карту" по развитию Стамбула, а также "работать в гармонии" с главой государства, чтобы "решать наиболее назревшие проблемы" города.

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В свою очередь, экс-премьер признал свое поражение и пожелал сопернику успехов.

Напомним, муниципальные выборы в Турции прошли 31 марта одновременно во всех провинциях страны. Около 57 миллионов граждан выбирали мэров, общественные советы и других муниципальных политиков.

В ходе голосования в 15-миллионном Стамбуле Экрем Имамоглу опередил Бинали Йылдырыма с преимуществом в 15 тысяч голосов. Однако ПСР опротестовала результаты, заявив о многочисленных нарушениях. В начале мая Высшая избирательная комиссия аннулировала итоги голосования и назначила новые выборы. Евросоюз призвал ответственную избирательную комиссию незамедлительно представить обоснование своего решения.