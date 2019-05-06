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В Турции отменили результаты выборов мэра Стамбула, на которых победил оппозиционер

23:25, 06 мая 2019
Мир
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Иллюстрация / REUTERS

Об этом сообщает агентство "Анадолу".

Центризбирком после решения после отмены итогов выборов мэра Стамбула, назначил новые выборы мэра на 23 июня.

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Напомним, 31 марта в Анкаре и Стамбуле прошли выборы. По их итогам к власти пришли представители оппозиционной к президенту Турции политической силы. После этого правящая Партия справедливости и развития Турции подала заявление в Верховной избирательной совета по поводу нарушений в стамбульском районе Буюкджекмече с требованием провести новое голосование. 

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Теги: #выборы#Стамбул