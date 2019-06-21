США и Евросоюз отреагировали на протесты в Грузии

США призвала все стороны сохранять спокойствие.

США вместе с делегацией Евросоюза очень внимательно следят за событиями в парламенте Грузии.

Соответствующее заявление опубликовано на сайте американского посольства.

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«Мы осознаем боль, которую сегодня испытывают многие люди. Мы настоятельно призываем все стороны сохранять спокойствие, проявлять сдержанность и всегда действовать в рамках Конституции», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, массовые протесты в Тбилиси спровоцировало выступление депутата-коммуниста российской Госдумы Сергея Гаврилова, который прибыл на Межпарламентскую ассамблею православия, проходившую в парламенте Грузии.

Протестующие выступили против российской оккупации Грузии, а также требовали отставки спикера парламента, руководителей МВД и Службы государственной безопасности.

В столкновениях, по данным Министерства здравоохранения Грузии, пострадали 69 человек. При этом ведомство утверждает, что более половины из них - полицейские.

Напомним, в августе 2008 года Россия оккупировала 20% территорий Грузии, создав два так называемых государства - Абхазию и Южную Осетию, и впоследствии признав их независимость. Эти регионы уже более 10 лет существуют исключительно на дотации от РФ, а признали лишь несколько стран мира. Грузия прервала дипломатические отношения с Россией в сентябре 2008 года.