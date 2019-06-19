"Голословные обвинения": в России цинично прокомментировали расследование катастрофы MH17

В МИД РФ заявили, что в очередной раз "не было продемонстрировано ни одного конкретного доказательства".

В МИД России назвали расследование Совместной следственной группой по МН17 голословными обвинениями, направленными на «дискредитацию РФ».

Об этом говорится в заявлении МИД РФ, текст которого есть в распоряжении УНИАН.

Читайте такжеСледствие должно выяснить роль Аксенова в атаке на самолет MH17 - МИД

«Заявления, озвученные Совместной следственной группой (ССГ) в ходе пресс-конференции 19 июня о якобы причастности российских военнослужащих к катастрофе малайзийского Боинга МН17, не могут вызвать ничего, кроме сожаления. В очередной раз в адрес российской стороны выдвигаются абсолютно голословные обвинения, направленные на дискредитацию Российской Федерации в глазах международной общественности», - говорится в сообщении.

Заявляется, что в этот раз так же не было продемонстрировано ни одного конкретного доказательства в подкрепление подобных неправомерных заявлений.

Российские дипломаты возмущены, что ССГ продолжает ограничиваться якобы «не вполне вразумительными доводами, сформулированными в том числе при поддержке сомнительных источников информации». При этом данные, предоставляемые следствию российской стороной, по-прежнему упорно игнорируются, добавили в МИД РФ.

Читайте такжеПрокуратура Нидерландов о катастрофе MH17: Россия знает о применении "Бука", но молчит об этом

«Россия изначально предлагала работать совместно. Вместо этого международные следователи отстранили Москву от полноценного участия в ССГ, отведя российским усилиям лишь второстепенную роль. Украину при этом они сделали полноправным членом ССГ, предоставив ей возможность подделывать доказательства, а также свести на нет ответственность за незакрытие своего воздушного пространства», - объявили в МИД РФ.

Российская сторона назвала расследование предвзятым и однобоким.

Тем не менее Российская Федерация и впредь будет оказывать содействие следствию с тем, чтобы была установлена истина о гибели рейса МН17, а реальные виновники произошедшего понесли справедливое наказание.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 19 июня, прокуратура Нидерландов предъявила обвинения по делу о крушении рейса MH17 на Донбассе в 2014 году четырем подозреваемым: россиянам Игорю Гиркину (Стрелкову), Сергею Дубинскому, Олегу Пулатову и украинцу Леониду Харченко.