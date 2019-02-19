Bloomberg: Россия избавляется от последних и самых лояльных инвесторов

Арест американского инвестора, который десятилетиями работал в Москве, вызвал масштабный отток капитала.

На протяжении последних 30 лет американский инвестор Майкл Калви смог заработать миллиарды в России, потому что знал, как играть по правилам: писаным и неписаным. Теперь он сидит в московской тюрьме за обвинения в мошенничестве.

Его инвестиционный фонд Baring Vostok составил собственные 10 правил работы в России. И под номером 7 в этом списке указано, что необходимо поддерживать «конструктивные отношения» с властью. Компания даже наняла известного бывшего космонавта СССР Алексея Леонова, чтобы он помогал уладить дела, когда возникает напряжение, пишет Bloomberg.

С распространением новостей о его задержании в Москве Калви получил блестящие рекомендации и слова поддержки со стороны наиболее заметных российских бизнесменов. Среди них и омбудсмен Кремля по вопросам предпринимательства, который назвал арест «незаконным» поступком, «потрясшим бизнес-общество». Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песко заявил, что российский автократ Владимир Путин, который ранее тоже встречался с Калви, пристально следит за ходом дела. Во всяком случае, российское правительство не верит, что арест иностранного бизнесмена навредит инвестиционному климату в России.

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Но теперь даже те инвесторы, которые уже привыкли к бесконечным сюрпризам и постоянным геополитическим рискам, говорят, что были шокированы арестом ветерана рынка, которым был Калви. Американец прославился своим осторожным подходом и приверженностью к рынку. Теперь его арест в Москве вызвал наибольший отток капитала из России с ноября, а локальные ценные бумаги подешевели.

«В индустрии Калви очень уважают», - сказал трейдер компании Inevstec Джулиан Риммер, который помогал Baring Vostok организовывать встречи инвесторов в Лондоне в 2016 году.

«Он работал в России очень долго и считался даже определенного рода инсайдером или по крайней мере одним из тех, кого режим точно одобряет», - добавил он.

Сейчас Калви сидит в одиночной камере, как это часто бывает с новичками в московской тюрьме «Матросская тишина». Об этом сказал его адвокат Дмитрий Клеточкин. Американец отрицает любые обвинения. Суд постановил, что он будет в тюрьме минимум в течение ближайших двух месяцев.

51-летний Калви основал компанию Baring Vostok в 1994 году. Ему пришлось работать в условиях постоянных кризисов в России. Однако, он все же вкладывал деньги в компании, которые не замечали другие инвесторы. Компания американца смогла заработать хорошую репутацию. Она стала инвестором российских технологических фирм, таких как Yandex, которые потом стали приносить прибыли. Когда возникали проблемы, Калви обращался к связям в Москве, чтобы все уладить.

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Космонавт Алексей Леонов, который стал первым человеком в открытом космосе, работал на инвестиционную компанию американца в качестве того, кто может уладить проблемы. Леонов, в частности, смог отбить несколько рейдерских атак. После ареста Калви 84-летний советский космонавт уехал из России. Его жена сказала, что якобы он отправился за границу на лечение.