Армия Пакистана проводит наступление, вытесняя боевиков с их позиций

Позиции пакистанских талибов в долине Тира подверглись воздушной бомбардировке. Об этом сообщает Русская служба Би-би-си.

В боевых действиях погибли как минимум семеро военнослужащих.

Пакистан проводит все больше операций против позиций боевиков после того как в декабре пакистанские талибы напали на школу в Пешаваре, в результате чего погибли 150 человек, большинство из них – школьники.

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Ранее сообщалось, что власти Пакистана официально сняли мораторий на смертную казнь для всех заключенных, приговоренных к высшей мере наказания. Теперь смертные приговоры будут исполняться в отношении всех осужденных, исчерпавших возможности для апелляции.