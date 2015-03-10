В Пакистане сняли запрет на смертную казнь

Ранее мораторий был частично отменен для тех, кому выносятся приговоры по уголовным делам о терроризме. Об этом сообщает Русская служба Би-би-си.

Как сообщают официальные источники, теперь смертные приговоры будут исполняться в отношении всех осужденных, исчерпавших возможности для апелляции.

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В декабре прошлого года премьер-министр Пакистана Наваз Шариф принял решение отменить мораторий на смертную казнь после нападения талибов на школу в Пешаваре, которое унесло жизни более 140 человек.

В результате нападения погибли 132 ученика, девять учителей, а также девять человек из числа нападавших. Ответственность за атаку взяли на себя пакистанские талибы.