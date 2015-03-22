В Латвии стартовали международные военные учения с участием более тысячи военных

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Латвии, в учениях задействовано более 1,1 тыс. военнослужащих из Латвии, Литвы, США, Великобритании, Люксембурга и Канады.

Эти совместные ежегодные учения сухопутных, воздушных и морских вооруженных сил продлятся до 31 марта. Цель маневров - обучить батальоны Пехотной бригады сухопутных сил к использованию возможностей поддержки боя при выполнении различных операций.

Для участия в этих маневрах в Латвию на этой неделе прибыли американские боевые вертолеты Black Hawk. Накануне в международном аэропорту Риги также приземлились три военных самолета, доставившие в республику четыре 155-миллиметровые гаубицы и оружие, а также более 80 солдат Мичиганской национальной гвардии.

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В маневрах также задействована первая бригада третьей пехотной дивизии армии США, которая прибыла в республику в начале марта и проведет здесь примерно три месяца до следующей ротации. Тогда же в целях укрепления безопасности стран Балтии в рамках миссии Atlantic Resolve сюда было доставлено свыше 120 единиц военной техники из США, включая танки M1A2 Abrams и бронемашины M2A3 Bradley.

Учения Operation Summer Shield XII проводятся в Латвии с 2004 года, а с прошлого года они включены в план обучения НАТО и открыты для участия любой стране альянса. В прошлом году в этих учениях приняли участие более 600 военнослужащих из Латвии, Эстонии и США, а также несколько литовских штабных офицеров, которые были включены в состав латвийского батальона.