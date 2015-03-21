Канада начала военные учения в Арктике

Канадские вооруженные силы (ВС) в пятницу начали учения у арктических границ страны.

Об этом говорится в сообщении военного ведомства, пишет ТАСС.

Маневры под кодовым названием NOREX 2015 проводятся в провинции Нунавут и продлятся до 30 марта.

Согласно коммюнике министерства обороны Канады, в них принимают участие около 200 солдат и офицеров, в том числе бойцы регулярных частей, рейнджеры и резервисты. Во время учений будут отработаны маневры различных подразделений, в том числе и механизированных, при нападении возможного противника.

"Способность канадских солдат работать в арктических условиях свидетельствует об их высокой подготовке. Наше правительство отмечает важность поддержания вооруженных сил в постоянной боевой готовности на канадском севере, так как мы продолжаем отслеживать и отвечать на любую активность или агрессию, которая угрожает нашему суверенитету", - заявил замминистра обороны Канады Джулиан Фантино.

Напомним, Россия в понедельник начала внезапную "арктическую" проверку боеготовности ВС страны. Ряд представителей НАТО выразили обеспокоенность и призвали РФ соблюдать "открытость в проведении учений".