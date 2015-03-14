В НАТО обеспокоены участившимися внезапными учениями российских войск

НАТО всерьез обеспокоена участившимися в последнее время внезапными учениями российских войск. Об этом заявил в пятницу в интервью газете Guardian генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг, передает ТАСС.

"Практика России проведения внезапных учений вызывает серьезное беспокойство", - сказал он. "Внезапные, непредсказуемые и неожиданные военные маневры способствуют нестабильности, - уверен генсек НАТО. - В течение последних двух лет Россия провела около десятка внеочередных учений".

По его мнению, аннексия Крыма Россией была осуществлена под прикрытием внезапных учений. "НАТО не проводило внеочередных учений с конца холодной войны", - заявил он.

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Издание напоминает, что Россия увеличила количество полетов военной авиации над Балтийским регионом, что в свою очередь вынудило НАТО усилить воздушное патрулирование над Эстонией, Латвией и Литвой.

Столтенберг подчеркнул, что в свете увеличения количества внеочередных учений российскими войсками, а также роста их военного присутствия вблизи границ НАТО, альянс хотел бы "иметь больше прозрачности и большей предсказуемости".

"Мы делаем все, что можем, чтобы убедиться, что это так, но выход их (россиян - прим. Ред.) из (Договора об обычных вооруженных силах в Европе - ДОВСЕ) является частью более обширной картины", - убежден генсек альянса.

Столтенберг находится в Лондоне по случаю официального завершения военной кампании Великобритании в Афганистане.