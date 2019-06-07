Тереза ​​Мэй покидает пост лидера Консервативной партии

Мэй объявила о своей отставке две недели назад.

Премьер Британии Тереза ​​Мэй в пятницу покидает пост лидера Консервативной партии, однако продолжит возглавлять правительство, пока однопартийцы не изберут ее преемника.

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Об этом сообщает "Европейская правда". Мэй объявила о своей отставке две недели назад, выразив сожаление по поводу того, что не смогла реализовать Brexit. Свое намерение возглавить консерваторов после Мэй подтвердили всего 11 политиков.

Ранее консерваторы согласовали новые правила выбора лидера, чтобы быстрее найти замену Мэй.

Претенденты на пост лидера консерваторов, который также станет премьер-министром, представят свои кандидатуры 10 июня.

Ожидается, что новый лидер партии будет избран во второй половине июля. То есть Мэй сможет остаться на посту премьера еще шесть недель.

Среди основных претендентов на пост - бывший министр иностранных дел Борис Джонсон, его преемник Джереми Хант, бывший министр по Brexit Доминик Рааб и министр окружающей среды Майкл Гоув.

Как сообщал УНИАН, британская газета The Times сообщила, что Тереза Мэй объявит об отставке 24 мая. Одной из возможных причин такого решения могло стать нежелание правительства поддержать новый вариант сделки по «Брекситу», который она представила 21 мая. Этот документ предполагает, что правительство должно составить «страховочный план» по ирландской границе к декабрю 2020 года. Кроме того, парламентариев предполагается наделить правом провести голосование о необходимости нового референдума по «Брекситу».