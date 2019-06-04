Трамп пообещал Британии всеобъемлющее торговое соглашение со США после Brexit

По словам президента США, эта сделка будет соответствовать ожиданиям обеих сторон.

Президент США Дональд Трамп пообещал заключить всеобъемлющее торговое соглашение с Великобританией после того, как она выйдет из состава Европейского Союза.

Такое заявление Трамп сделал на встрече с британским премьер-министром Терезой Мэй в Лондоне во вторник, 4 июня, передает Deutsche Welle.

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"У нас будет очень, очень масштабное торговое соглашение, это будет очень честное соглашение", - заявил президент, выразив уверенность, что оно будет соответствовать ожиданиям обеих сторон.

Трамп также отметил, что Мэй уже проделала фантастическую работу" на посту главы британского правительства и призвал ее "не торопиться с уходом" с этой должности, а по крайней мере дождаться заключения торгового соглашения с США.

Премьер Британии, в свою очередь, выступила за усиление экономического сотрудничества с Вашингтоном, а также за совместную работу по сохранению принципов свободной, честной и открытой торговли.

Как сообщал УНИАН, президент США Дональд Трамп находится со своей женой Меланией с трехдневным деловым визитом в Великобритании.

Экс-глава британского МИД Борис Джонсон отказался встречаться и разговаривать тет-а-тет с американским лидером Дональдом Трампом.