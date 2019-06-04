Джонсон отказался от встречи с Трампом

Борис Джонсон отказался встречаться наедине с Трампом.

Экс-глава британского МИДа Борис Джонсон отказался встречаться и разговаривать тет-а-тет с американским лидером Дональдом Трампом.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник.

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Как отмечается, Трамп и Джонсон накануне разговаривали по телефону около 20 минут. По данным источника, они очень тепло пообщались.

Однако Джонсон отказался встречаться наедине с Трампом, утверждает источник. Хотя до этого глава США признался, что любит Джонсона. По словам Трампа, бывший британский министр всегда положительно относился к нему и США.