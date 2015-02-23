Кэмерон объявил охоту на разведчиков из России - СМИ

Британская контрразведка активизирует поиск и слежку за сотрудниками российских спецслужб, работающими в Великобритании, соответствующее распоряжение, по данным газеты Times, было отдано британскому правительству премьер-министром страны Дэвидом Кэмероном, передает РИА Новости.

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"Высокопоставленные источники в службах безопасности говорят об изменении политики в отношении российских разведчиков, работающих в Великобритании. Руководителям MI5 (службы контрразведки) было приказано усилить наблюдение за агентами на улицах Лондона", — пишет в воскресенье издание.

Издание также пишет, что министрам приказано навести порядок с безопасностью "путем прямых действий" против шпионов и пилотов российских бомбардировщиков, "тревожащих британское воздушное пространство".