МВД Латвии разработало рекомендации для населения на случай войны

Министерство внутренних дел Латвии подготовило проект рекомендаций о том, как должно действовать население в случае войны.

Об этом сообщает Delfi.

В буклете рассказывается об оповещении населения, эвакуации, о том, как собрать сумку в чрезвычайной ситуации, подготовить запасы, жилье, как вести себя в зоне военных действий и др.

Так, жителям страны рекомендуют при первой же возможности покинуть вместе с семьей опасную зону. Если это невозможно, нужно собрать сумку с самым необходимым - деньгами, документами, банковской карточкой, резервным мобильным телефоном, портативным радиоприемником, ножом, топориком, зажигалкой, лекарствами, продуктами питания и другими предметами первой необходимости.

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В рекомендациях отмечается, что латвийцы должны немедленно извещать правоохранительные органы о замеченных ими подозрительных лицах с оружием, которые плохо ориентируются на местности, отличаются своим внешним видом от местных жителей или десантировались с воздуха или моря.

В зоне военных действий людям рекомендуют вести себя спокойно, не вступать в конфликт с вооруженными людьми и выполнять их требования. В случае перестрелки нужно искать укрытия в подвальных помещениях или оврагах.

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Буклет такого же содержания готовит и Государственная пожарно-спасательная служба (ГПСС), однако в нем, в отличие от документа МВД, упоминается чрезвычайная ситуация, но не война или вооруженный конфликт.

Как сообщает LETA, оба проекта рассматривала сегодня парламентская комиссия по запросам в присутствии замначальника ГПСС Кристапа Эклонса, представителей Государственной канцелярии и Министерства обороны.

У депутатов возникли разногласия о том, какую информацию включать в буклет. Также пока неясно, сколько потребуется денег на распространение буклетов.