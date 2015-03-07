Глава МИД Латвии обещает России «упреждающие меры» в случае ухудшения ситуации

Министр иностранных дел председательствующей в ЕС Латвии Эдгар Ринкевич заверяет, что в случае ухудшения ситуации на востоке Украины Евросоюз вернется к обсуждению дальнейших упреждающих мер.

Как передает собственный корреспондент УНИАН, об этом он сказал в Риге на пресс-конференции после завершения неформального заседания глав МИД стран Евросоюза.

"Сейчас наш фокус сосредоточен на политическом и дипломатическом давлении для поиска политического решения. Но если что-то случится, ЕС вернется к обсуждению дальнейших упреждающих мер", - сказал Ринкевич.

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Он объяснил, что под ухудшением понимает "возобновление войны со стороны сепаратистов, которых поддерживает российская армия, оккупацию новых территорий или атаки на новые города".

"Мы не можем быть полностью удовлетворены развитием ситуации, даже не можем быть частично удовлетворены, но мы верим, что есть незначительные сигналы улучшения ситуации по сравнению с той, которая была 12 февраля", - сказал министр.