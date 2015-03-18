Der Spiegel: Победа паники

Об этом пишет Никола Абе в своей статье «Победа паники», опубликованной на сайте немецкого издания Der Spiegel.

Биньямин Нетаньяху – блестящий победитель выборов в Израиле. Его триумф намного больше, чем предполагалось в первоначальных прогнозах. Согласно последним подсчетам, его партия «Ликуд» с 24 процентами голосов существенно опередила «Сионистский лагерь» его соперника Ицхака Герцога.

Нетаньяху останется премьер-министром. Ночью он уже объявил, что хочет провести объединение правых партий. Большая коалиция под его руководством также не исключается.

Нетаньяху получил неожиданный успех, в который еще недавно почти не верил. В течение нескольких недель его поражение на выборах казалось бесспорным. В опросах его рейтинги упали, события почти не посещали. Средства массовой информации подробно высказывались о его ошибках. Уменьшалась даже поддержка в его собственной партии.

Успех на выборах – это победа паники. В последние несколько недель и дней Нетаньяху проводил то, что ему удается лучше всего: политику страха. Политика, которая делает ставку на то, что ввиду акцентирования внимания на экзистенциальных угрозах, избиратели забудут о всех других нерешенных проблемах и не станут пересматривать неудачи. Чем ближе был день выборов, тем больше это стратегическое паникерство смешивалось с личной паникой Нетаньяху из-за возможности потерять власть. Его действия и высказывания становились более экстремальными. Расчет Нетаньяху оправдался.

За это придется заплатить не только ему, но и Израилю. Поскольку Нетаньяху в этой кампании оставил после себя слишком много выжженной земли. Чтобы привлечь нескольких колеблющихся избирателей на правую сторону, в день выборов он расистски высказался об израильских арабах, которые «ордами» будут атаковать избирательные участки.

Вечером он публично попрощался с решением о существовании двух государств. Если он станет премьер-министром, то не будет никакого Палестинского государства. Из-за этого у него конфликт с международным сообществом. Даже если он - как ожидается – вернется к власти, потеря доверия все равно огромная. В последние годы многие европейские страны потеряли терпение в отношении Израиля и просто признали палестинское государство. Теперь курс настолько очевидный и оппортунистический, что Нетаньяху просто облегчает жизнь своим противникам.

Президент Ривлин выступает за большую коалицию

Спорная речь Нетаньяху о ядерной программе Ирана перед Конгрессом США после выборов не будет просто забыта. Как улучшить отношения с ближайшим союзником США, администрацией Обамы и американскими демократами, пока неясно. Благорасположенность к Израилю может стать вопросом принадлежности к партии в Соединенных Штатах.

Помимо риска увеличения внутреннего раскола в израильском обществе, существует реальная опасность дальнейшей международной изоляции. Поэтому, президент Реувен Ривлин уже высказался за создание большой коалиции «Ликуда» и Лейбористской партии Герцога. С такими министрами, как Герцог и Ципи Ливни, по крайней мере, будет шанс вернуть доверие на международной арене.

Но Нетаньяху не нуждается в Лейбористской партии для создания коалиции. Если он заручится поддержкой экс-министра Моше Кахлона и его партии «Кулану», то сможет сформировать коалицию правых сил.

Нетаньяху с помощью своей краткосрочной тактики одержал победу по всем направлениям. Правда, во время предвыборной кампании все выглядело так, будто для большинства израильтян решающим вопросом является высокий прожиточный минимум, будто вечная тема безопасности на этот раз отошла на задний план. Но на выборах выиграло чувство, которое многие израильтяне разделяют со своим премьер-министром: страх.