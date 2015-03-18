Песков объяснил, почему сестре Савченко не позволили сесть вместо Надежды
00:53, 18 марта 2015Мир
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Москва не будет обменивать задержанную украинскую летчицу Надежду Савченко на ее сестру в связи с тем, что законодательство России такой практики не предусматривает.
Кремль отказался обменять Савченко в СИЗО на ее сестру / Фото : pasmi.ru
Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы российского президента Дмитрий Песков, передает ТАСС.
Так он прокомментировал сообщения о том, что сестра Савченко обратилась к Владимиру Путину с просьбой об обмене.
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По словам Пескова, он лично вел беседу с сестрой украинской летчицы Верой Савченко по телефону. «Было обращение сестры Савченко к Путину, где она действительно предлагала заменить собою сестру», — отметил он.
По словам пресс-секретаря главы государства, «сейчас ведется следствие, и по законодательству это действие, которое можно сравнить с обменом заложниками, не производится».
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