Песков объяснил, почему сестре Савченко не позволили сесть вместо Надежды

Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы российского президента Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Так он прокомментировал сообщения о том, что сестра Савченко обратилась к Владимиру Путину с просьбой об обмене.

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По словам Пескова, он лично вел беседу с сестрой украинской летчицы Верой Савченко по телефону. «Было обращение сестры Савченко к Путину, где она действительно предлагала заменить собою сестру», — отметил он.

По словам пресс-секретаря главы государства, «сейчас ведется следствие, и по законодательству это действие, которое можно сравнить с обменом заложниками, не производится».