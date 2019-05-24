Пентагон опроверг сообщения об отправке новых войск на Ближний Восток

В настоящий момент неизвестно, одобрит ли Белый дом отправку в регион дополнительных сил или вооружений, включая противоракетные комплексы Patriot и военные корабли.

И.о. министра обороны Патрик Шэнахан в четверг опроверг сообщения об отправке нескольких тысяч военнослужащих на Ближний Восток в связи с растущей угрозой со стороны Ирана.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на двух высокопоставленных официальных лиц сообщило, что Пентагон направит в регион 5 тысяч военнослужащих. Associated Press в своем сообщении привело другую цифру - 10 тысяч военнослужащих, передает Голос Америки.

В беседе с журналистами глава Пентагона заявил, что речь не идет "ни о 10 тысячах, ни о 5 тысячах", и назвал указанные сообщения "не совсем точными".

Ранее сообщалось, что Шэнахан и генерал Джозеф Данфорд, глава Объединенного комитета начальников штабов ВС США, в четверг представили президенту сразу несколько вариантов действий в связи с ростом напряженности на Ближнем Востоке. Речь, в частности, шла о возможности отправки в регион нескольких тысяч военнослужащих. Шэнахан подтвердил это сообщение незадолго до начала встречи с президентом в Белом доме.

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"Сейчас мы выясняем, каким образом можно усилить наше военное присутствие на Ближнем Востоке. Это может потребовать отправки дополнительных сил", - заявил и.о. министра обороны в беседе с журналистами.

Запрос об усилении воинского контингента поступил от генерала морской пехоты Кеннета Маккензи – начальника Центрального командования ВС США. По словам Шэнахана, этот запрос находился в рамках "обычной дискуссии" между Пентагоном и Центральным командованием, однако цифры были "выше, принимая во внимание динамику происходящего на Ближнем Востоке".

В настоящий момент неизвестно, одобрит ли Белый дом отправку в регион дополнительных сил или вооружений, включая противоракетные комплексы Patriot и военные корабли. Кроме того, неизвестным остается еще один вопрос: откуда будут взяты дополнительные ресурсы в случае, если администрация даст добро на усиление ближневосточных позиций США.