США могут отправить на Ближний Восток 10 тысяч военных - СМИ

Ранее руководители Пентагона сообщали конгрессменам, что США не хотят войны с Ираном и стремятся к деэскалации сложившейся ситуации.

Министерство обороны США представит Белому дому план по отправке до 10 тысяч американских военных на Ближний Восток, чтобы противодействовать потенциальным угрозам со стороны Ирана.

Об этом сообщает агентство The Associated Press со ссылкой на американских чиновников, которые говорили на условиях анонимности, поскольку планы относительно отправки военных официально еще не объявлены, передает ТСН.

По словам собеседников агентства, ни одно решение еще не принято и пока непонятно, Белый дом одобрит отправку всех или только часть из предложенных Пентагоном сил.

Читайте такжеПентагон предложил отправить 120 тысяч военных на Ближний Восток - СМИ

Чиновники говорят, что войска будут оборонительными силами, также будет обсуждаться инициатива о направлении на Ближний Восток дополнительных ракетных комплексов Patriot и большего количества кораблей.

Встреча относительно планов Пентагона должна состояться в четверг, 23 мая. При этом во вторник руководители Минобороны сообщали конгрессменам, что США не хотят войны с Ираном и стремятся к деэскалации сложившейся ситуации.

Ранее США заявили о "явных свидетельствах" подготовки Ираном атаки на американских военных, которые служат на Ближнем Востоке. По версии Пентагона, возможная атака может произойти на земле и на море. Американские военные заявляли о намерении разместить батареи зенитных ракетных комплексов Patriot в зоне оперативной ответственности Центрального командования ВС США, чтобы "противостоять угрозам со стороны Ирана".