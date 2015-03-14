Папа Римский намекнул на свою возможную отставку

Папа Римский Франциск намекнул на возможность своей отставки, сообщает Эхо Москвы.

По его словам, он, возможно, последует примеру своего предшественника Бенедикта XVI и не будет оставаться на Святом Престоле пожизненно.

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"У меня есть ощущение, что мой понтификат будет коротким: четыре-пять лет. Не могу сказать точно, но мне кажется, что Господь поставил меня на это место не навсегда", - сказал Франциск в интервью мексиканскому телевидению, приуроченному к второй годовщине избрания на папский престол. Глава католической церкви назвал решение Бенедикта XVI мужественным поступком.

Вместе с тем Папа высказался против формально-юридического ограничения возраста пребывания на Святом Престоле 80 годами.