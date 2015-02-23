Папа Римский приедет в Украину с визитом

Об этом сказал переговорщик Центра содействия освобождению заложников при СБУ Юрий Тандит в эфире "5 канала".

"Я несколько дней назад вернулся из Ватикана, где мы встречались с папой Франциском. Позавчера было вручено письмо от президента Порошенко с приглашением, и он нам сказал, что он приедет в Украину. Поэтому хочу поздравить украинцев с тем, что скорее всего папа римский Франциск, который молится за мир в нашей стране, приедет к нам", - сообщил Тандит.

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До этого времени единственный визит главы Католической церкви в независимую Украину состоялся в 2001 году, когда приезжал Папа Римский Иоанн Павел II.