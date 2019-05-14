Пентагон предложил отправить 120 тысяч военных на Ближний Восток - СМИ

Новый план не предусматривает наземной части операции, так как для этого требуется еще больше военных.

Исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шэнахэн разработал новый военный план, предусматривающий отправку на Ближний Восток 120 тыс. военнослужащих, если Иран ускорит разработку ядерного оружия.

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Об этом сообщила газета The New York Times со ссылкой на нескольких чиновников Белого дома, передает kommersant.

Количество военнослужащих сравнимо с тем, которое было отправлено в Ирак в 2003 году. Новый план также не предусматривает наземной части операции, так как для этого требуется еще больше военных.

Пентагон озвучил свою идею 9 мая на встрече главных военных помощников президента США Дональда Трампа. При этом одним из сторонников нового плана The New York Times назвала советника Трампа по национальной безопасности Джона Болтона.

Ранее американский президент, на фоне разведданных о возможном заговоре Тегерана против Вашингтона, предупредил Иран о последствиях.«Если они сделают что-то, то сильно пострадают», - сказал Трамп.