Глава МИД Франции: мир рискует впасть в международную анархию

Глава французской дипломатии отметил, что некоторые страны выступают за то, чтобы международные отношения основывались на конфронтации, а не на сотрудничестве.

Сегодня мир рискует перейти в состояние международной анархии, считает министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан.

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Как сообщает «Гордон», такое заявление глава французской дипломатии сделал в интервью Le Parisien, отвечая на вопрос о причинах несоблюдения международных договоров и отсутствия уважения к границам.

По словам Ле Дриана, некоторые страны выступают за то, чтобы международные отношения основывались на конфронтации, а не на сотрудничестве.

Министр также возложил вину за дестабилизацию в мире на президента США Дональда Трампа, в связи с решением о выходе из Парижского соглашения о климате и ядерной сделки с Ираном.

Ле Дриан также считает, что Китай и Россия "могут внести свой вклад в дестабилизацию".

Напомним, в конце апреля первый президент СССР Михаил Горбачев в статье для издания Wall Street Journal выразил мнение, что гонка ядерных вооружений между США и Россией заходит в тупик и создает новую серьезную угрозу войны.