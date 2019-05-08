Эксперт прокомментировал тревожные слова Горбачева об угрозе ядерной войны

Эксперт отметил, что ядерное оружие "является символом сдерживания".

Ядерная война между Россией и США сегодня маловероятна. Несмотря на многочисленные разногласия, стороны конфликта понимают, что тот, кто первым нажмет на ядерную кнопку, погибнет и сам.

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Такое мнение выразил военный эксперт Игорь Козий, комментируя громкие слова экс-президента СССР Михаила Горбачева о глобальной ядерной угрозе, передает «Обозреватель».

"Не думаю, что война нужна РФ или США в полном объеме. Все понимают, что у нас ядерного оружия накоплено столько, что хватит 2-3 раза уничтожить весь Земной шар. Поэтому, если есть здравый смысл, если не у первых лиц, то в окружении, то ясно, что это не произойдет", – считает эксперт.

"Я не уверен, что тот, кто будет нажимать кнопку, чтобы сделать первый запуск или первый выстрел, настолько неумный человек, чтобы не понять, что это уничтожит его лично", – пояснил он.

Козий также отметил, что ядерное оружие "является символом сдерживания".

В конце апреля первый президент СССР Михаил Горбачев в статье для издания Wall Street Journal выразил мнение, что гонка ядерных вооружений между США и Россией заходит в тупик и создает новую серьезную угрозу войны.