НАТО разочаровано выходом России из договора о вооружениях - Генсек

Генеральный секретарь НАТО Иенс Столтенберг разочарован решением России прекратить работу в совместной консультативной группе по выполнению Соглашения об обычном вооружении в Европе.

Как передает собственный корреспондент УНИАН, об этом Столтенберг заявил на пресс-конференции в Монсе, где расположена штаб-квартира объединенных сил НАТО в Европе.

"Мы разочарованы решением России прекратить участие в совместной консультативной группе относительно Соглашения об обычном вооружении в Европе. Мы поддерживаем все усилия по контролю над вооружением. Мы убеждены, что соглашение является важным", - заявил он.

Генсек НАТО убежден, что эта консультативная группа необходима для обсуждения выполнения Соглашения. "Это (прекращение участия) было сделано после решения, принятого России в одностороннем порядке, прекратить выполнение Соглашения в декабре 2007-го. Мы разочарованы, что Россия прекратила свое участие", - подчеркнул Столтенберг.

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Как сообщал УНИАН, 10 марта руководитель делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Александр Мазур на пленарном заседании Совместной консультативной группы по ДОВСЕ заявил, что Россия с 11 марта приостанавливает участие в заседаниях Совместной консультативной группы по Договору об обычных вооруженных силах в Европе.