В МИД РФ посчитали новые санкции США "местью" России за выход из Договора об обычных вооруженных силах

Об этом сообщает Русская служба Би-би-си.

О выходе из СКГ Россия объявила в среду.

Рябков также назвал переброску американских войск и вооружений в страны Балтии попыткой оказать давление на Россию и добавил, что это не останется без внимания.

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Напомним, ранее сообщалось, что Россия приняла решение приостановить участие в Совместной консультативной группе (СКГ) по Договору об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ). Таким образом, объявленное Россией в 2007 году приостановление действия ДОВСЕ становится полным.