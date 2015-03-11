В МИД РФ посчитали новые санкции США "местью" России за выход из Договора об обычных вооруженных силах
20:18, 11 марта 2015Мир
2540 0
Заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков предположил, что введение новых санкций министерства финансов США против ряда граждан России и Украины связано с недовольством Вашингтона решением Москвы приостановить участие в совместной консультативной группе по ДОВСЕ.
REUTERS
Об этом сообщает Русская служба Би-би-си.
О выходе из СКГ Россия объявила в среду.
Рябков также назвал переброску американских войск и вооружений в страны Балтии попыткой оказать давление на Россию и добавил, что это не останется без внимания.
Читайте такжеПольша о выходе РФ из Договора об обычных вооруженных силах: Это серьезная тема анализа для НАТО
Напомним, ранее сообщалось, что Россия приняла решение приостановить участие в Совместной консультативной группе (СКГ) по Договору об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ). Таким образом, объявленное Россией в 2007 году приостановление действия ДОВСЕ становится полным.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter