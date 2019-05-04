Циклон "Фани" в Индии: число погибших возросло до 16 (фото)

Более 1 миллиона человек эвакуировали.

В Индии число погибших из-за мощного циклона "Фани", который обрушился в пятницу на восточный штат Одиша, возросло до 16.

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Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал NDTV.

Правительство Индии уже приступило к ликвидации последствий шторма, восстановительные работы проводятся в 10 тысячах деревень и 52 городских районах штата.

Власти Одиши эвакуировали более 1 миллиона человек. Их поселили в лагерях временного размещения вдали от побережья.

Циклон стал самым мощным в Индии за последние 20 лет. Он несет с собой ливни и ветер, порывы которого достигают 200 км/ч. В 1999 году подобный шторм стал причиной гибели более 10 тысяч человек.