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Циклон "Фани" в Индии: число погибших возросло до 16 (фото)

23:19, 04 мая 2019
Мир
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Иллюстрация REUTERS

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Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал NDTV.

Правительство Индии уже приступило к ликвидации последствий шторма, восстановительные работы проводятся в 10 тысячах деревень и 52 городских районах штата.

Власти Одиши эвакуировали более 1 миллиона человек. Их поселили в лагерях временного размещения вдали от побережья.

Циклон стал самым мощным в Индии за последние 20 лет. Он несет с собой ливни и ветер, порывы которого достигают 200 км/ч. В 1999 году подобный шторм стал причиной гибели более 10 тысяч человек.

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Теги: #Индия#циклон