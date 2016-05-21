На Бангладеш обрушился тропический циклон, есть жертвы

19:29, 21 мая 2016
Мир
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По меньшей мере 6 человек стали жертвами тропического циклона "Роану" в Бангладеш.

бангладеш / flickr.com/joiseyshowaa

Как сообщают власти страны, циклон обрушился сегодня на побережье в районах Барисал и Читтагонг. Скорость ветра достигает 88 км/час, передает Би-би-си. В районах, где бушует стихия, повалены деревья и разрушены жилые постройки. Сообщается, что в некоторых рухнувших домах оставались люди.

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Тропический циклон "Роану" ранее стал причинойнаводнения и оползней в Шри-Ланке, где жертвами стихии стали около 150 человек.

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