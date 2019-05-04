В ООН считают приговор Ассанжу несоразмерным с тяжестью совершенного им преступления

Там выразили обеспокоенность, что Ассанж с 11 апреля 2019 года находился под стражей в тюрьме строгого режима, как будто его обвинили в серьезном преступлении, хотя приговора на то время не было.

Эксперты по правам человека в ООН обеспокоены приговором, который вынесли в Великобритании по делу основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа. По мнению правозащитников, наказание «непропорционально» тяжести совершенного Ассанжем преступления.

Об этом сообщает «Голос Америки».

«Рабочая группа по вопросам незаконного лишения свободы глубоко обеспокоена таким развитием событий, в том числе несоответствующим приговором, вынесенным Ассанжу. Рабочая группа считает, что нарушение условий освобождения под залог — это незначительное нарушение», — говорится в заявлении экспертной рабочей группы ООН.

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Она также выразила обеспокоенность, что Ассанж с 11 апреля 2019 года находился под стражей в тюрьме строгого режима Белмарш, как будто его обвинили в серьезном преступлении, хотя приговора в то время еще не было.

«Такие действия противоречат принципам необходимости и пропорциональности, поскольку в юридической практике неявка в суд считается относительно «незначительным правонарушением», — отметили в ООН.

Рабочая группа ООН по вопросам незаконного лишения свободы сформирована из пяти независимых экспертов из Австралии, Южной Кореи, Латвии, Мексики и Бенина.

Напомним, 1 мая суд в Лондоне приговорил Ассанжа к 50 неделям заключения за правонарушения, совершенные им в 2012 году. Тогда основатель WikiLeaks не явился на заседание суда по его экстрадиции в Швецию и скрылся от правосудия в посольстве Эквадора.

Теперь ему грозит обвинение в заговоре в США по делу об одной из крупнейших утечек информации, составляющих государственную тайну.

Ассанж жил в посольстве Эквадора в Лондоне около семи лет. Власти Эквадора предоставили Ассанжу убежище, когда тот пытался избежать экстрадиции в Швецию из-за расследования обвинений в изнасилованиях и сексуальных домогательствах.

В мае 2017 года Швеция прекратила расследование дела Ассанжа. Однако Великобритания заявила, что арестует Ассанжа за нарушение условий освобождения под залог.

21 апреля 2017 года сообщалось, что власти США планируют официально выдвинуть обвинения Ассанжу и добиться получения ордера на его арест.

В январе 2018 года Ассанж получил гражданство Эквадора.