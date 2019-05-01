Суд в Лондоне приговорил Джулиана Ассанжа к почти году заключения (видео)

Асанж признан виновным в нарушении судебного распоряжения, в результате которого семь лет назад его выпустили под залог, что позволило ему впоследствии укрыться в посольстве Эквадора.

Сегодня лондонский королевский суд района Сазерк, где состоялись слушания, приговорил основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа к 50 неделям тюремного заключения.

Как сообщает Русская служба ВВС, 47-летний обвиняемый признан виновным в нарушении судебного распоряжения, в результате которого семь лет назад он был выпущен под залог, что позволило ему впоследствии укрыться в посольстве Эквадора.

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Зачитывавший приговор судья отметил: «Очень важно, чтобы никто не был выше закона».

Ассанж передал через своего адвоката письмо суду, в котором, как выразился адвокат, его подзащитный «выразил личное сожаление по поводу своего решения».