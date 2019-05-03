Верка Сердючка показала, как готовится к Евровидению 2019 (видео)

Сейчас звезда находится в Копенгагене.

Украинская звезда Верка Сердючка, которую пригласили выступить в интервалах Евровидения 2019, уже активно готовится к этому.

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Сейчас Сердючка вместе со своей командой находится в столице Дании Копенгагене, где принимает участие в специальных съемках, которые организовал спонсор Евровидения, израильская компания Wakoopa, сообщает ТСН.

В перерыве между фотосессией Верка Сердючка показала, как развлекалась с мамой на съемочной площадке. Так, артистка с неотъемлемым атрибутом своего образа – огромной звездой на голове - ездила на велосипеде.

"Перерыв между съемками для Wakoopa", - прокомментировала ролик Верка Сердючка, которым поделилась в Instagram.

Ранее сообщалось, что вокруг Евровидения 2019, похоже, разгорается еще один скандал: представителю Нидерландов Дункану Лоуренсу, как пишут СМИ, может грозить дисквалификация.