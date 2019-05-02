Новый скандал вокруг Евровидения 2019: фавориту конкурса может грозить дисквалификация (видео)

СМИ подозревают, что резонанс может не иметь продолжения, ведь сначала ролик имел всего 500 просмотров, поэтому не повлияет на рейтинг Лоуренса на конкурсе.

Вокруг Евровидения 2019, похоже, разгорается еще один скандал: представителю Нидерландов Дункану Лоуренсу, как пишут СМИ, может грозить дисквалификация.

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После презентации конкурсной песни Arcade Дункан Лоуренс проснулся знаменитым, а букмекеры прогнозируют ему первое место на международном песенном конкурсе.

Однако на днях журналисты нашли в сети 29-минутный ролик, в котором певец исполняет конкурсную песню Arcade в 2017 году.

Таким образом, пишут СМИ, артист якобы нарушает главное условие Евровидения, согласно которому трек не должен публиковаться до сентября 2018 года.

Ранее сообщалось, что фаворитом Евровидения 2019, по прогнозам букмекеров, стал представитель Нидерландов.