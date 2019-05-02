Ассанж выступает против своей экстрадиции в США

Полиция Лондона провела арест Ассанжа в начале апреля, после того, как правительство Эквадора лишило Ассанжа политического убежища.

Основатель компании WikiLeaks Джулиан Ассанж выступил против своей экстрадиции в США. В США Ассанжа обвиняют в сговоре с целью взлома правительственных компьютеров.

Отвечая на вопросы в суде телесвязью с британской тюрьмы, Ассанж назвал свои действия "журналистикой, которая завоевала много наград", пишет "Голос Америки".

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Ассанжа арестовали на 50 недель в Британии, за то, что он скрывался от ареста в посольстве Эквадора в Лондоне.

Полиция Лондона провела арест Ассанжа в начале апреля, после того, как правительство Эквадора лишил Ассанжа политического убежища, говорится в официальном сообщении правоохранителей.

Ордер на арест Ассанжа был выдан в августе 2012 года, когда он находился под следствием по обвинению в изнасиловании в Швеции.

С того времени, это дело было прекращено, однако, Ассанж опасался экстрадиции в США, из-за работы с WikiLeaks и поэтому не покидал помещение посольства.