Ассанжа арестовали в центре Лондона (видео)
12:48, 11 апреля 2019Мир
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Полицейских для ареста мужчины пригласили в посольство Эквадора, где он проживал последние несколько лет.
Джулиан Ассанж / REUTERS
Власти Эквадора лишили основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа убежища в посольстве в Лондоне. Ассанж задержан полицией.
Поводом для задержания, сообщила полиция Лондона, стала неявка Ассанжа на заседание суда в 2012 году.
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Как сообщается, полицейских для ареста мужчины пригласили в посольство Эквадора, где он проживал последние несколько лет. В настоящее время он находится под стражей в центре Лондона, пишет Reuters.
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