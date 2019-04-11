Ассанжа арестовали в центре Лондона (видео)

Полицейских для ареста мужчины пригласили в посольство Эквадора, где он проживал последние несколько лет.

Власти Эквадора лишили основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа убежища в посольстве в Лондоне. Ассанж задержан полицией. Поводом для задержания, сообщила полиция Лондона, стала неявка Ассанжа на заседание суда в 2012 году. Читайте такжеАссанж из-за угроз расстался со своим котом Как сообщается, полицейских для ареста мужчины пригласили в посольство Эквадора, где он проживал последние несколько лет. В настоящее время он находится под стражей в центре Лондона, пишет Reuters.

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