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Ассанжа арестовали в центре Лондона (видео)

12:48, 11 апреля 2019
Мир
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Джулиан Ассанж / REUTERS

Поводом для задержания, сообщила полиция Лондона, стала неявка Ассанжа на заседание суда в 2012 году.

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Как сообщается, полицейских для ареста мужчины пригласили в посольство Эквадора, где он проживал последние несколько лет. В настоящее время он находится под стражей в центре Лондона, пишет Reuters.

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Теги: #арест#Ассанж