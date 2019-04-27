В США полицейские подстрелили троих детей при задержании преступника
В американском штате Оклахома, неподалеку от города Хьюго, сотрудники полиции случайно ранили троих детей, открыв огонь по машине подозреваемого в ограблении.
Об этом сообщает ABC News.
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Как сообщил представитель Бюро расследований Оклахомы, следователи попытались установить контакт с предполагаемым преступником, после чего открыли огонь.
Всего в машине находились четверо несовершеннолетних, а также жена подозреваемого. Возраст раненых и детали их состояния неизвестны. Всех пострадавших доставили в больницу.
Подозреваемый, 21-летний Уильям Смит, также был ранен. Ему оказали помощь в местной больнице и передали под охрану полицейского департамента города Париж в Техасе.
Мужчину обвиняют в ограблении ресторана Pizza Hut, которое произошло 11 апреля.