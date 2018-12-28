В Чехии неизвестный захватил банк, взяв заложников

Злоумышленник взял в заложники 9 человек.

Неизвестный захватил банковское отделение в чешском городе Пржибрам, взяв в заложники 9 человек.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на чешский портал IDnes, полиция провела силовую операцию, освободив заложников и арестовав преступника.

Читайте такжеВ Норвегии из музея украли картины Эдварда Мунка

Как заявили в полиции, неизвестный с огнестрельным оружием захватил банковское отделение около 15 часов по местному времени. При этом, уточняют в полиции, его целью было не ограбление. "Он попал в сложную историю и хотел договориться",- говорят в полиции.

Отмечается, что после переговоров он согласился отпустить одного заложника.

В 17 часов штурмовой отряд полиции взял штурмом отделение, арестовав преступника. Сообщается, что никто из заложников не пострадал.

Как сообщал УНИАН, 27 декабря двое неизвестных напали на церковь в Вене, в результате пострадали от восьми до 15 человек.