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В Чехии неизвестный захватил банк, взяв заложников

19:58, 28 декабря 2018
Мир
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В Чехии неизвестный захватил отделение банка / иллюстрация twitter.com/PolicieCZ

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на чешский портал IDnes, полиция провела силовую операцию, освободив заложников и арестовав преступника.

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Как заявили в полиции, неизвестный с огнестрельным оружием захватил банковское отделение около 15 часов по местному времени. При этом, уточняют в полиции, его целью было не ограбление. "Он попал в сложную историю и хотел договориться",- говорят в полиции.

Отмечается, что после переговоров он согласился отпустить одного заложника.

В 17 часов штурмовой отряд полиции взял штурмом отделение, арестовав преступника. Сообщается, что никто из заложников не пострадал.

Как сообщал УНИАН, 27 декабря двое неизвестных напали на церковь в Вене, в результате пострадали от восьми до 15 человек.

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Теги: #банк#заложники#Чехия