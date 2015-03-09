BBC: В Армении нашли мертвым российского военного
11:37, 09 марта 2015Мир
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Военнослужащего нашли повешенным.
Военный якобы наложил на себя руки / Фото УНИАН
Недалеко от армянского города Гюмри нашли мертвым российского военного, который пропал 21 февраля, сообщает BBC Украина.
Он был контрактником российских пограничных войск и служил на российской 102-й военной базе. В январе Гюмри всколыхнуло убийство семьи, в котором подозревали солдата этой же базы.
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Тело Артура Афяна нашли возле супермаркета, расположенного по дороге из Гюмри в село Маисян, сообщили местные СМИ со ссылкой на прокурора области Ширак Раффи Асланяна.
Военнослужащего нашли повешенным. Была ли смерть насильственной, установит экспертиза, отметил прокурор.
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