Российский майор признал, что направил военных на Донбасс по указанию сверху - СМИ
Российские военные части получили приказ сверху, чтобы отправлять своих бойцов на Донбасс.
Об этом пишет Украинская правда со ссылкой на The Telegraph, рассказывая историю одного из погибших на Донбассе российских военных Антона Туманова.
Туманов погиб 13 августа в Снежном от "Градов".
"Почему мы не могли дать людям в Украине самим решить свои проблемы. Почему, если власть направила Антона туда, почему они не могут это признать и рассказать, что именно с ним произошло", - возмутилась мать Туманова.
Официально Туманов погиб во время "несения службы" на "позиции временной дислокации воинской части 27777" - части 18 мотострелковой бригады, базирующейся в Чечне.
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В его справке о смерти подписанной в Ростове 18 августа указано, что он умер от "ранений в результате взрыва", при этом о причинах ранения указано, что оно "не установлено".
Мать Туманова рассказала, что общалась с майором части в Чечне по телефону. Тот подтвердил, что Туманов был убит в Украине, но военный отказался давать какие-либо подробности. По его словам, приказ "был дан сверху в вербальной форме".
Как рассказывал сам Туманов перед гибелью, в середине июля он был направлен в Ростовскую область на границе с Украиной "на учения".
Потом он рассказывал своей девушке Насте Черновой о том, что он выезжал в Украину и сопровождал поставки оружия и военной техники.
10 августа он перезвонил маме и сказал: "Завтра они отправляют нас в Донецк. Мы будем помогать милиции".
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На следующий день он рассказал матери: "Мы сдаем документы и телефоны. Они выдали нам по две гранаты и по 150 патронов каждому".
Через несколько часов он написал на своей странице Вконтакте: "Сдал телефон. Поехал в Украину".
По словам товарища Туманова по оружию, они пересекли границу с Украиной 11 и 12 августа.
"А 13 августа в обед колонна попала под обстрел, в котором Антон и погиб. В этот момент мы были в Украине, в Снежном", - написал матери товарищ погибшего.
Кроме того, газета приводит слова девушки Туманова о том, что в телефонных разговорах он отрицал, что был добровольцем.
"Антон не был добровольцем. Он не хотел ехать в Украину воевать и убивать людей. В нем не было той агрессии", - сказала она.