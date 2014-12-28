Российский майор признал, что направил военных на Донбасс по указанию сверху - СМИ

Об этом пишет Украинская правда со ссылкой на The Telegraph, рассказывая историю одного из погибших на Донбассе российских военных Антона Туманова.

Туманов погиб 13 августа в Снежном от "Градов".

"Почему мы не могли дать людям в Украине самим решить свои проблемы. Почему, если власть направила Антона туда, почему они не могут это признать и рассказать, что именно с ним произошло", - возмутилась мать Туманова.

Официально Туманов погиб во время "несения службы" на "позиции временной дислокации воинской части 27777" - части 18 мотострелковой бригады, базирующейся в Чечне.

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В его справке о смерти подписанной в Ростове 18 августа указано, что он умер от "ранений в результате взрыва", при этом о причинах ранения указано, что оно "не установлено".

Мать Туманова рассказала, что общалась с майором части в Чечне по телефону. Тот подтвердил, что Туманов был убит в Украине, но военный отказался давать какие-либо подробности. По его словам, приказ "был дан сверху в вербальной форме".

Как рассказывал сам Туманов перед гибелью, в середине июля он был направлен в Ростовскую область на границе с Украиной "на учения".

Потом он рассказывал своей девушке Насте Черновой о том, что он выезжал в Украину и сопровождал поставки оружия и военной техники.

10 августа он перезвонил маме и сказал: "Завтра они отправляют нас в Донецк. Мы будем помогать милиции".

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На следующий день он рассказал матери: "Мы сдаем документы и телефоны. Они выдали нам по две гранаты и по 150 патронов каждому".

Через несколько часов он написал на своей странице Вконтакте: "Сдал телефон. Поехал в Украину".

По словам товарища Туманова по оружию, они пересекли границу с Украиной 11 и 12 августа.

"А 13 августа в обед колонна попала под обстрел, в котором Антон и погиб. В этот момент мы были в Украине, в Снежном", - написал матери товарищ погибшего.

Кроме того, газета приводит слова девушки Туманова о том, что в телефонных разговорах он отрицал, что был добровольцем.

"Антон не был добровольцем. Он не хотел ехать в Украину воевать и убивать людей. В нем не было той агрессии", - сказала она.