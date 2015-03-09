Сегодня Европарламент начнет обсуждение убийства Немцова и состояния демократии в РФ

Сегодня в Страсбурге открывается пленарная сессия Европарламента (ЕП), среди главных тем, которые предстоит обсудить депутатам, - убийство российского оппозиционера Бориса Немцова в Москве и состояние демократии в России, передает ТАСС.

"Парламентарии в среду во второй половине дня при участии верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Федерики Могерини обсудят убийство российского оппозиционного лидера Бориса Немцова и общее состояние демократии в РФ, - сообщили в пресс-службе ЕП. - Народные избранники, скорее всего, выступят с осуждением того, что евродепутату Сандре Калниете (Латвия, член крупнейшей Европейской народной партии), желавшей посетить похороны Немцова, отказали во въезде в Россию".

Читайте такжеЕС начинает пересмотр европейской политики соседства

В Страсбурге отметили, что по итогам данной дискуссии в четверг, 12 марта, парламентарии примут резолюцию.

Во время нынешних дебатов депутаты затронут тему взаимоотношений РФ и ЕС, в частности, их экономическую составляющую.

Кроме того, на текущей сессии будет обсуждаться и общая политическая ситуация в мире. Так, в среду, 11 марта, верховный представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерика Могерини должна отчитаться перед евродепутатами, представив ключевые направления и цели своей работы.

"В проекте доклада утверждается, что ЕС до сих пор не использовал весь свой потенциал, чтобы выработать единую внешнюю политику и систему безопасности, и нуждается в более активной и заслуживающей большего доверия внешней политике, основанной на взаимном осмыслении интересов и угроз", - отметили в пресс-службе ЕП.

Соответствующая резолюция по итогам дебатов должна быть принята в четверг.

Кроме того, парламентарии собираются узнать у Могерини о ее взглядах на отношения ЕС с Лигой арабских государств, в частности, в области контртеррористического взаимодействия.

Читайте такжеГеращенко попросила у Европарламента увеличить помощь переселенцам с Донбасса

Во вторник, 10 марта, в ЕП состоится голосование по резолюции, призывающей ввести в странах сообщества 10-дневный оплачиваемый отпуск для отцов по уходу за ребенком и признать женские репродуктивные права, в том числе право на законный и безопасный аборт и на контроль над рождаемостью. Подобные документы, посвященные тем или иным аспектам гендерного равенства, парламентарии принимают ежегодно. Равное отношение к мужчинам и женщинам является одним из базовых прав Евросоюза, закрепленным в его уставных документах с 1957 года.

Во вторник в Страсбурге перед депутатами с речью выступит король Иордании Абдалла II.

Текущая парламентская сессия завершится 12 марта.