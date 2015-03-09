Ватикан решил не платить выкуп за пропавшее письмо Микеланджело
01:24, 09 марта 2015Мир
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Власти Ватикана намерены самостоятельно найти похищенное из архивов в 1997 году письмо, написанное скульптором и художником эпохи Возрождения Микеланджело, при этом ранее они отклонили предложение злоумышленника о выкупе письма.
Ватикан решил не платить выкуп за пропавшее письмо Микеланджело / vaticanstate.va
Представитель Ватикана Федерико Ломбарди заявил агентству "Франс Пресс", что недавно им поступило предложение выкупить письмо, передает РИА Новости Украина.
Однако Ватикан отверг его и передал дело на расследование папской жандармерии.
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Ранее римская газета Messaggero сообщила, что бывший сотрудник архивов Ватикана потребовал выкуп в 100 тысяч евро за письмо. Согласно данным СМИ, письмо подписано самим Микеланджело и представляет собой редкий образец его почерка.
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