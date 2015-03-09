Ватикан решил не платить выкуп за пропавшее письмо Микеланджело

Представитель Ватикана Федерико Ломбарди заявил агентству "Франс Пресс", что недавно им поступило предложение выкупить письмо, передает РИА Новости Украина.

Однако Ватикан отверг его и передал дело на расследование папской жандармерии.

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Ранее римская газета Messaggero сообщила, что бывший сотрудник архивов Ватикана потребовал выкуп в 100 тысяч евро за письмо. Согласно данным СМИ, письмо подписано самим Микеланджело и представляет собой редкий образец его почерка.